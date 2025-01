El polémico mensaje del hijo de Cacho Deicas que desató un escándalo en Los Palmeras: "Todo tiene un límite"

Luciano Deicas, hijo de Cacho Deicas, el reconocido cantante de Los Palmeras, publicó un video en redes sociales en respuesta a las acusaciones sobre el estado de salud de su padre y la relación con su compañero Marcos Camino.

En el video, que dura más de media hora y está dividido en tres partes, Luciano defendió a su familia. Cacho Deicas fue internado en diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) y su familia siempre estuvo al tanto de su recuperación.

Sin embargo, Marcos Camino expresó en una entrevista que no tenía información sobre la salud de Cacho porque "la familia no lo permite" y que había intentado comunicarse sin éxito.

Luego, el hijo del líder de la banda enfatizó: "En ningún momento la familia mantuvo a mi papá incomunicado". Al contrario, aseguró que cuando su padre regresó a casa, "lúcido y consciente", pidió el teléfono y estuvo en contacto con amigos y familiares. “No se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber”, lanzó contra Camino.

Una parte crucial del descargo se centró en las presiones y maltratos que Cacho enfrentó dentro del grupo durante su proceso de recuperación. En este sentido, Luciano Deicas denunció "desprecios y muchas cosas" que sufrió su padre con Camino y con el mánager de Los Palmeras, Adrián Forni. También reveló que desde noviembre del año pasado el cantante se realiza estudios tras la detección de un aneurisma, situación que le valió "una serie de maltratos" dentro del grupo.

"Lo presionaban para ir a ensayar", dijo Luciano, añadiendo que incluso le dijeron que no podía cantar y lo enviaron de vuelta a casa. Esta presión constante generó un ambiente tenso para Cacho, quien ya lidiaba con problemas de salud.

EL ESCÁNDALO INTERNO DE LOS PALMERAS

Luciano también compartió detalles sobre conflictos internos en Los Palmeras. Mencionó que hubo intentos por parte del grupo para agregar más fechas antes de salir de vacaciones, pero Cacho se negó debido a la necesidad de descansar.

Según manifestó, Marcos Camino le reclamó a su padre por cancelar estas fechas adicionales, incluso utilizando un tono despectivo al referirse a una presentación gratuita con otro artista: "le dijo que después de cancelar estas dos fechas no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula".

Para respaldar sus afirmaciones, mostró capturas de pantalla de conversaciones entre su padre y Marcos. En estas conversaciones, Cacho defendió su decisión diciendo que era una devolución de favores. Sin embargo, Marcos respondió con insultos: "le respondió que no lo tome por estúpido", lo cual su hijo consideró un claro reflejo del carácter del compañero.

Por otro lado, Cacho tenía previsto hacerse estudios "y el día anterior le agarró el ACV estando en su casa, por suerte". Y añadió que su padre "sigue en tratamiento, estos días fueron de mucha mejora para él, es un toro, siempre lo fue y va a salir adelante".

A su vez, Luciano indicó que el miércoles se enteró que lo sacaron del grupo de WhatsApp de Los Palmeras bajo el argumento de que no debía estresarse. Y el viernes se comunicó con Marcos Camino. "Le dijo: no te preocupes, a esto lo vamos a sacar adelante, ojalá Dios nos ilumine, no sé qué más... Eso fue el viernes, el sábado dijo todo lo que dijo en televisión".

"Cuando estaba mejor y le contamos todo lo que había pasado, la respuesta de mi papá fue: si quería hablar conmigo, ¿por qué no vino y tocó timbre?", lanzó.

Finalmente agradeció a los seguidores y a los amigos de Cacho "porque hubo muchísimas muestras de afecto, muchísimo amor. Hay mucha gente que lo quiere y lo quiere ver bien".

“La familia en ningún momento lo mantuvo incomunicado, siempre estuvo en contacto con Adrián Forni porque es el que organiza las salidas y demás, y Marcos no estuvo tan al tanto de la salud de mi papá no porque la familia se lo negó, sino porque él no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber”, cerró.