Este jueves, Pamela David se transformó en tendencia en las redes soclaies luego de debatir con un economista en su programa matutino "Desayuno Americano" por América Tv.

La conductora tuvo un polémico cruce con el especialista en finanzas Julián Yosovitch, quien se refirió al "problema" de la emisión, afirmando que "los pesos pierden valor contra los bienes y servicios vía inflación y contra el dólar vía devaluación".

"Si tenés muchos pesos, permanentemente emitís y emitís descontroladamente como hizo este gobierno durante toda la gestión, tiene sentido que pierda tanto valor tan rápido el valor del peso", agregó mientras hablaban del aumento de precios y lo que podría llegar a ocurrir la semana que viene tras la asunción del presidente electo Javier Milei.

Flor Vigna publicó un "polémico" video y recibió durísimas críticas: “¿Estás embarazada?”

Fue entonces cuando la conductora lo interrumpió y manifestó que no estaba de acuerdo con sus declaraciones. “Perdón, te hago una pausa ahí. Si vos emitís es para darle a la gente que más lo necesita”, expresó.

“Esa gente existe, vive, y se va a quedar sin tener para comer si no le seguís dando. No, no coincido”, dijo ella. A lo que el economista le retrucó: “No se trata de coincidir, son datos de la realidad”.

No obstante, David siguió con su postura y dijo que la emisión es la forma que tiene el Estado para estar presente. La postura de David generó incomodidad en el economista, ya que no quiso escuchar sus argumentos. “Pero no importa, la gente lo necesita, se muere de hambre”, concluyó.