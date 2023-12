Se filtraron polémicos audios de Daniel Agostini en medio de su escandalosa separación: "Quería matar a..."

En las últimas horas, Daniel Agostini quedó en el ojo de la tormenta luego de su separación con su ahora ex pareja, Laura con quien tiene dos hijos en común, Santino y Camila.

Este martes, en LAM (América TV), la panelista Fernanda Iglesias reveló que salió el fallo de divorcio que separa al cantante de su ex esposa.

Entre los detalles, la panelista afirmó haber escuchado varios “audios terribles” que prueban su carácter violento, pero destacó uno en particular en el que él menciona a la madre de Barby Vélez:

LOS VIOLENTOS AUDIOS DE DANIEL AGOSTINI

"Amigos de él que no creían lo que decía Laura entonces pusieron micrófonos, y grabaron. Son audios en los que él decía que quería matar gente, que ella era una pu…, que a Nazarena hasta verla muerta no iba a parar”, detalló Igleias.

Ahí, Maite Peñoñori le preguntó a su compañera: “O sea, ¿vos escuchaste estos audios con la voz de Agostini?”. “Si, esos audios me los hicieron escuchar para que yo también lo crea”, le respondió la panelista.

“Le hizo de todo a la mujer, ella se quiso separar”, afirmó Iglesias. Y explicó: “La trataba mal, no la dejaba salir de la casa, no la dejaba trabajar, la separaba de su familia”. “Es un tipo muy bravo”, aseguró Yanina Latorre.

En tanto, Nazarena se mantuvo inmutable y tensa mientras escuchaba los dolorosos detalles violentos que, si bien tuvieron lugar en fecha reciente, ella conoció de primera mano hace dos décadas. Sin embargo, decidió encarar el tema y contó algunas incidencias traumáticas que ocurrieron hacia el final de su relación con el polémico artista y que ella recuerda muy vívidamente.

“Tenemos relación, la justa y necesaria, solo cuando pasa algo con nuestro hijo El Chyno. Hace dos años que no hablamos. Me lleva a un momento muy doloroso en el que le rompí el auto y estuve tres meses sin ver a mi hijo. Por ese fue que me saltó la térmica y volví de Córdoba, ahí le rompí el auto y le secuestré el auto. Saca lo peor de mí”, explicó Naza. Y agregó: “Nada de lo que estoy escuchando no me sorprende. (...) Él me odia”.