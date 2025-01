El Polaco sorprendió a todos y realizó un contundente posteo en sus redes sociales acerca de su futuro.

En este sentido, el artista tuvo un gran 2024 ya que además de sacar música nueva y varias colaboraciones, brindó muchísimos shows a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, el artista decidió encarar este nuevo año de otra manera y reveló su retiro de los escenarios.

A través de su cuenta de Instagram, El Polaco compartió esta importante noticia. "Este año no me verán tanto en los escenarios porque me voy a dedicar a mi verdadera pasión desde que soy chiquito", escribió en su publicación.

Luego dio más detalles sobre su decisión: "Un pendiente que llegó la hora de hacer realidad porque los sueños están para cumplirse". En su anuncio, el cantante también aprovechó para dirigirse a su público.

"Confío en que sabrán entender y que me acompañarán con el mismo respeto y cariño que me han demostrado durante estos 20 años de carrera. Los quiero mucho y gracias siempre", concluyó.

Con información de Vía País, editada y redactada por un periodista de ADNSUR