La relación entre Indiana Cubero, su madre Nicole Neumann y su pareja Manu Urcera, entró en un gran conflicto lleno de polémicas. Atrás quedó la buena relación de convivencia y la carta en la que Indiana destacaba a la actual pareja de su mamá como la persona del año.

Sin embargo, la hija de Fabián Cubero puso entre la espada y la pared a su mamá. En este sentido, la adolescente que actualmente vive con su padre le dio un ultimátum a su madre para poder mejorar la relación que viene en constante tensión.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, la joven no anduvo con vueltas y le dijo a Nicole Neumann: “Es él o yo”.

“La responsabilidad de Urcera en este conflicto sería total”, mencionó Etchegoyen.

“Yo sé que es un tema sensible y venimos con esto hace semanas pero quiero contarte algo que me decían para que entiendas cómo estaría todo, la relación de Indiana con Manuel es nula y con su madre hoy también me cuentan pero hay algo peor”, remarcó.

“Me comentaban que en un momento de enojo, Indiana le habría dado un ultimátum a su mamá por su relación con Urcera, ‘o es él o soy yo’, imaginate lo mal que seguro la debe estar pasando Nicole”, reveló el periodista.

LA FRASE DE URCERA QUE GENERÓ CONFLICTO

Manu Urcera, actual pareja de Nicole Neumman y piloto del Turismo Carretera lanzó una frase polémica, durante la convivencia familiar que no cayó nada bien en Indiana Cubero.

Según reveló el periodista Adrián Pallares, Urcera sostuvo que Indiana era “una pendeja de mierda”. Esas palabras molestaron a la adolescente y también incidió en la mala relación que ahora mantiene con su madre Nicole Neumann.