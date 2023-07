Andrés Nara, rompió el silencio y se mostró angustiado por la situación que padece su hija Wanda. Desde hace más de ocho años, la relación sufrió una ruptura que los mantuvo alejados, aunque en el último tiempo lograron recomponer el vínculo.

El pasado jueves, Andrés se refirió a la salud de su hija: “Vengo de la clínica de los Arcos y me confirmaron que ya le dieron el alta. Realmente fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal y quería saber como estaba, ya no está más internada”, expresó aunque el panorama cambió para el viernes y todo volvió a ser incertidumbre en su familia por la salud de su hija.

Al siguiente día, Andrés visitó Nosotros a la Mañana y se mostró angustiado por la situación. “Había un blindaje. No querían brindar nada y me llamó la atención. Después me dijeron ahí que no tenía nada”, comentó.

“Puede ser que no tengamos una charla fluida, pero me merezco saber de su salud”, insistió preocupado y confirmó que nadie del entorno de Wanda habla nada por el momento”. “Viví una tarde horrible escuchando en los medios que se especulaba con que su cuadro es grave”, reconoció angustiado.

En otra parte de la entrevista, que dio en el estudio acompañado por su esposa Alicia Barbasola, confirmó que su expareja y madre de Wanda, Nora Colosimo, no le brinda información, pero destacó que recientemente tuvo un diálogo con su hija Zaira y ella le dio algunos detalles de lo que ocurre. “Lo voy a dejar para la intimidad”, respondió cuando en el panel quisieron saber más de la charla entre ambos. Esto generó gran preocupación.

Asimismo, dijo que hoy por hoy vive un preocupante momento y que se enteró de la situación a través de los medios: “Yo tengo que saber el estado de ella”, reclamó y pidió públicamente que quienes se encuentran cerca de su hija se comuniquen con él.

Hasta el momento, no se emitió un parte médico por parte del sanatorio ni Wanda Nara dio declaraciones al respecto de lo ocurrido. Aunque en las últimas horas trascendió el rumor que podría tener leucemia.