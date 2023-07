El escalofriante mensaje de Ulises Jaitt similar al de Natacha: "Yo no me voy a..."

Ulises Jaitt generó controversia una vez más al publicar un polémico tuit en medio de la investigación sobre la muerte de su hermana, Natacha Jaitt.

La advertencia llamó la atención de todos debido a que el joven acudió a una herramienta que usó su hermana para alarmar y para contar públicamente lo que le estaba sucediendo.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", fue el tweet de Natacha Jaitt en el 2018 y ahora Ulises publicó algo similar con un contundente mensaje.

"Por investigar la causa de mi hermana Natacha AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit", expuso el conductor sin filtros y confesó que está siendo “amenazado”, por lo que fue una manera de cuidarse por si algo le pasa.

La publicación fue en el contexto que Ulises fue amenazado por Instagram la semana anterior: “Me denunció Cosme Iribarren, fiscal del caso Natacha, Entiendo que me quiere hacer una cama utilizando a un familiar. Su familiar fue quien hace más de un mes me amenazó por Instagram y me dijo ‘ya vas a caer’”, escribió el hermano de Natacha Jaitt.

“Gracias a la denuncia que me hizo el fiscal pude advertir esto. Si no hubiera sido así no hubiese sabido nunca quizás quien fue el autor. Si leen bien, me amenazó un familiar del fiscal, pero Cosme Iribarren fue a denunciarme por ‘amenazas’ y pidió allanarme por haberle pedido solicitud de seguimiento al familiar que me amenazó”, cerró.