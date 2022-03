El músico de Rada Tilly que toca en Morfi despidió a Gerardo Rozín con un emotivo mensaje de agradecimiento

Ariel Sánchez, el músico de Rada Tilly que con el grupo "Dos más uno" participó constantemente del programa "Morfi", en Telefé, recordó con emoción al recientemente fallecido Gerardo Rozín.

Lo hizo por medio de un posteo en las redes sociales, en el que demostró su agradecimiento.

"Ese día llegue al estudio temprano con mi viejo para que conozca cómo se vivía la peña por dentro. Antes de salir al aire, quise presentárselo a Gera pero no pudimos porque siempre estamos todos a las corridas", inició su mensaje.

"Comenzó el programa y Gera siempre muy atento a todo vio que yo estaba parado al lado de una persona, en ese momento en su cabeza mientras conducía estaba produciendo una de las cosas más lindas que me pasaron gracias a la Música y a la tele", agregó.

"El recordó rápidamente que mi papá me fabricaba los cajones y cómo nunca ese día me hizo tocar adelante y antes de tocar me pregunta (haciéndose el que no sabía) qué instrumento estaba tocando"

"Y yo le contesto “ es un cajón peruano me lo hizo mi viejo y hoy está acá”. Me hizo pisar el palito. Rápidamente pide un micrófono y hace pasar a mi viejo al aire haciéndole una entrevista y generando un momento único e irrepetible de padre a hijo", recordó.

"Su plan se había concretado con éxito. Para mi y para todos fue una sorpresa pero él ya la tenía pensada en cuestión de minutos. En el corte fui a agradecerle por lo que hizo y se reía con esa risa pícara que tenía. Y le digo cómo hiciste nunca te dije que era mi papá. Y me dice te vi al lado de él y son iguales jaja enseguida me arme todo el show en mi cabeza, disfrútalo!! ", agregó.

Finalmente, le dedicó: "Así te quiero recordar siempre Gera querido, con esa chispa que tenías para producir de una forma inteligente, estos años que estuvimos juntos trabajando, compartiendo la vida y la amistad soy testigo que nunca paraste de pensar cómo hacer para que todo lo que produzcas sea un éxito y así lo fue con cada idea con cada locura en cada show. Gracias por todo ❤️".