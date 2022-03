Nuevo sumario contra la jueza Mariel Suárez por su actuación en el caso del robo de cables en Rada Tilly

La jueza comodorense Mariel Suárez, quien ya tiene dos denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura y un sumario administrativo en marcha por sus visitas a un condenado, ahora deberá enfrentar una nueva investigación por su accionar en un hecho insólito que conmovió a la sociedad hace un mes: se le cuestiona el no haber ordenado la audiencia de apertura de investigación en los tiempos legales contra un hombre capturado in fraganti mientras robaba cables en Rada Tilly, lo que generó que no pueda ser imputado y quede exento de todo proceso judicial.

El pasado 5 de febrero, una foto dio vueltas a la provincia, cuando se detectó una insólita situación sobre la ruta nacional 26, a la altura del camping Los Almendros: un hombre había quedado atrapado por el pie en un poste de alta tensión y debió ser socorrido por Bomberos Voluntarios y personal de rescate de altura.

El hombre estaba colgado del poste eléctrico luego de intentar robar cables de cobre y los bomberos informaron que habría estado en esa posición durante unas dos horas.

El sospechoso quedó detenido por robo en grado de tentativa y luego de haber recibido una fuerte descarga eléctrica, debió ser hospitalizado por presentar quemaduras varias y un cuadro de hipotermia.

Luego trascendió que, si bien había ingresado consciente al centro médico, poco después perdió el conocimiento y estuvo días internado, sufriendo posteriormente la amputación de uno de sus brazos. En ese lapso, la jueza Suárez lo mantuvo en estado de "demorado", aguardando su recuperación para realizar la audiencia de control correspondiente.

Pero lo que finalmente ocurrió es que se venció el plazo legal de 48 horas posteriores a la detención para realizar la audiencia, por lo que finalmente el hombre no sufrirá ninguna imputación por el hecho, hecho que fue informado al Superior Tribunal de Justicia por el juez Mariano Nicosia.

Por esta situación, ahora la corte provincial abrió un nuevo sumario administrativo para investigar el desempeño de Mariel Suárez, que se suma al otro sumario en marcha originado en enero, cuando se conocieron las imágenes de las visitas de la jueza a la cárcel, para entrevistar al condenado Cristian “Mai” Bustos en un vínculo muy cercano –había sido integrante de uno de los tribunales que lo juzgó- y en una situación casi afectuosa, en la que da la impresión de llegar a besarse, aunque ella lo negó públicamente.

Por este hecho se aguarda además la definición del Consejo de la Magistratura de Chubut, que conformó una comisión que debe evaluar si admite las dos denuncias que pesan contra Suárez –que fueron unificadas – y si hay fundamentos suficientes para abrir un sumario, que podría derivar en un juicio de destitución u otro tipo de sanciones de menor gravedad.

Como se recordará, las denuncias fueron impulsadas, en forma paralela y por vías separadas, por la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado; y por los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, junto a familiares del policía Tito Roberts, víctima de Bustos, por el otro. Ambos planteos coinciden en el pedido de destitución de la jueza, contra quien también se desarrolla un sumario interno en el Superior Tribunal de Justicia.

Además, la comisión deberá analizar un pedido de suspensión de la jueza realizada por el municipio de Comodoro Rivadavia, basado en el hecho de que sus pares pidieron a la oficina judicial no compartir tribunales con Suárez.