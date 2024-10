Esta semana y a través de un comunicado oficial, Kapanga, una de las históricas y reconocidas bandas de rock nacional, anunció la suspensión de sus próximos shows.

En medio de la preocupación y en busca de respuestas sobre la decisión, este domingo reapareció Martín Alejandro Fabio, mejor conocido “El Mono” de Kapanga, quien contó la verdad y sorprendió a todos.

A través de un video, el líder del grupo anunció su alejamiento de los escenarios por un problema de salud que padeció en un festival. “El sábado me sentí un poquito mal, me dolía acá en el pecho. Me hice un estudio en la ambulancia que no me dio bien y me hice otros chequeos”, inició.

Posteriormente, remarcó que le detectaron "que estaba teniendo un infarto en el corazón. Así que por un tiempo voy a estar alejado de lo que más me gusta hacer y más feliz me hace, que es cantar con mis amigos de Kapanga. Pero primero está mi salud, ustedes sabrán entender. Pronto más novedades, pero sepan que de esta salgo de taquito”.

“Quédense tranquilos, espero que haya Monito de Kapanga para rato. Esto es una tormenta, pasa pronto. Hoy dependo de los médicos, no está en una decisión mía cuando volveré a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana”, culminó El Mono, quien brindó tranquilidad y espera transitar su recuperación para volver a brillar en los escenarios nacionales.

Con información de El Trece, editada y redactada por un periodista de ADNSUR