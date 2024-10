Este miércoles y por segunda vez bajo el mandato de Javier Milei como presidente, estudiantes, docentes, universitarios, organizaciones políticas y sindicales llevaron a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria en todo el país.

En este delicado contexto, el objetivo de las manifestaciones apuntó al reclamo contra el Congreso Nacional para que pueda insistir con la Ley de Financiamiento para las casas de estudio.

A través de sus redes sociales, Nati Jota manifestó su pensamiento sobre la marcha universitaria y desató un escandalo debate tras explicar por qué no salió a la calle.

“Apoyo la educación pública y gratuita de calidad en nuestro país. Apoyo la marcha de hoy, aunque no asista porque a veces esos espacios no me representan, ya que no me gusta sentirme envuelta en cánticos y consignas de partidos que no elijo ni adhiero”, publicó la periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

Luego, la influencer no tuvo filtros y salió al cruce contra una joven que le dio su punto de vista a su publicación. “Si fuera cómoda como dicen, me quedo callada en vez de ponerme en un lugar donde solo me van a putear de todos los lados. Yo me soy fiel aunque eso incomode, aunque suene mal en varios sectores. Porque la tibieza en tiempos de grieta no logra aceptación de todos, sino todo lo contrario”, cerró.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR