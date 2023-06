L-Gante se encuentra detenido en la DDI de Quiles por una denuncia de privación ilegítima de la propiedad y el pasado martes, se descompensó, lo que generó preocupación en su círculo cercano.

Sin embargo, este miércoles su representante, conocido como Maxi “El Brother” lanzó un mensaje que se viralizó en sus redes sociales. La publicación alcanzó más de 17.000 me gusta.

“Pedimos la libertad de Elian Ángel Valenzuela”, comenzó el representante de L-Gante artista de Cumbia 420.

Luego agregó: “Allanamiento negativo, no secuestro, no mato, no robó, la única prueba que hay es la de geolocalización que indica que Elián sí estuvo 'en su casa'”.

En cambio, hizo hincapié en que “los testigos que son todos familiares del hombre. Basta!”

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Ya aburre los medios yo sé que solo son comunicadores, pero dejen de subir cosas infantiles. Informen con cosas coherentes sobre el caso”, apuntó.

Y por último, destacó una llamativa frase: “Arreglar lo que está mal. Repetir lo que está bien. Y hacer lo que nunca hiciste”.

El posteo, tomó repercusión y los mensajes fueron de apoyo para Maxi “El Brother” y L-Gante. Allí la gente pidió por su liberación y solicitaron el cambio de abogado. Cabe destacar, que actualmente su defensor es Alejandro Cipolla.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Libertad para Elián”; “Cambien de abogado”; “Cipolla dejá las cámaras”; “Cuando baje un poco con la arrogancia que tiene, quizás dejen de molestarlo. Mientras tanto va a entrar en una y en otra todo el tiempo”.