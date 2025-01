A través de sus redes sociales, Soledad Pastorutti, una de las cantantes más queridas de Argentina, realizó un contundente balance que generó preocupación entre sus seguidores.

“La Sole”, a pocos días de haber sufrido la muerte de su abuela Valeria, abrió su corazón y en un conmovedor posteo, indicó que “la vida es más corta de lo que uno cree, los años pasan volando y no hay otra forma de justificar nuestra presencia en este mundo si no nos sentimos libres y valientes, entregándonos así a cada instante a la vida”.

“Tengo muchos dolores y cicatrices, me quejo y me enojo, me levanto, río, canto y, aunque no soy muy buena moviendo el cuerpo, también bailo…”, agregó posteriormente.

"El 2024 me dejó muy agotada, pero no puedo quedarme con eso. Han pasado cosas hermosas, las revivo en estas imágenes y las pongo nuevamente en valor, porque es necesario revisar y agradecer!!!", indicó la artista que fue jurado de grandes ciclos de Telefe en los últimos años.

“Me deseo y les deseo para el año próximo la capacidad de transformarlo todo, de volverlo bello, de aceptarnos y amarnos con lo bueno y con lo malo. Que nadie es perfecto, y lo importante es intentarlo siempre!!! Miremos para atrás sin arrepentirnos, vamos nuevamente juntos a tomar envión… Saltemos a un 2025 más sabios y volvamos música todo lo que nos rodea!!!”, sentenció Soledad Pastorutti en su cuenta de Instagram.

