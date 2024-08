El impactante cambio de Juan Sánchez, el chico que se hizo viral por su frase "me gusta el arte"

En 2015, una frase se hizo viral entre los argentinos: "Me gusta el arte, todo tipo de arte". Detrás de esas palabras se encontraba Juan Sánchez, un niño de 12 años que en una entrevista para un medio local dejó en claro su amor incondicional por el arte y las historietas, especialmente por el trabajo del ilustrador Liniers.

Aquella aparición televisiva catapultó a Sánchez a la fama, pero también trajo consigo algunos problemas. "Fui famoso, pero no me di cuenta. No sé si realmente lo fui", recuerda hoy el joven de 20 años, quien en esa época sufrió bullying a raíz de la repercusión que tuvo su entrevista.

Sin embargo, lejos de dejar de lado su pasión, Sánchez continuó dibujando y creando. Actualmente a través de su cuenta de Instagram (@mrsanchezdibujos), comparte con sus seguidores sus trabajos, que van desde personajes con rol hasta ilustraciones de autos.

"Ahora ya soy grande, y estoy estudiando ilustración. Quiero dedicarme al dibujo", afirmó en diálogo con El Trece, quien recuerda con cariño el apoyo que le brindó en su momento Liniers, su ídolo de la infancia.

De hecho, el propio Liniers le envió un mensaje a Sánchez, en el que le agradece por la "mejor publicidad" que le hizo. "Hasta el día de hoy, la gente me dice 'que le gusta el arte' gracias a ti", le expresó el reconocido ilustrador.

Lejos de dejar que esa etiqueta de "viral" lo defina, Sánchez se enfoca en su presente y en su futuro como ilustrador. "No soy famoso yo. Es famosa una foto mía de hace casi 10 años", aclara, demostrando que su identidad va mucho más allá de aquel video que lo catapultó a la fama.