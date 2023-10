El hijo de Flor Peña reveló las ideas extravagantes que su mamá no le dejó hacer en su fiesta de 15

El pasado viernes, Juan Otero tuvo su noche soñada tras festejar sus anhelados quince años, llevando a cabo una idea novedosa y llamativa.

El hijo de Florencia Peña se viralizó en las redes sociales por su linaje familiar y un festejo que no suele ser común entre los hombres. Sin embargo y en diálogo con LAM, el adolescente le reveló a Ángel De Brito todos los detalles de su fiesta.

En cuanto a su percepción de lo que experimentó en la velada, Juan describió la energía que brotó de sus poros y que lo mantuvo siempre activo: “¡Estuvo increíble! Fue soñado, la verdad. Yo no paré desde el camarín hasta que me fui hasta mi casa. No paré”.

Marcela Feudale le consultó: “¿La fiesta la programaste toda vos?”. Así llegó la revelación sobre esas iniciativas peculiares, disímiles a todo lo habitual, que no pudo concretar, por la lógica de las dificultades de plasmarlas en la realidad por sus características.

El hijo de Flor Peña celebró su cumpleaños de 15 con un polémico baile sexy con su mamá

“Sí, pero yo tengo una locura medio extraña para planear fiestas. Yo quería que hubiera de todo y no se podía todo. Mamá me tuvo que frenar un toque. Yo quería un montón de cosas”, admitió el heredero de la genial Flor Peña sobre sus ocurrencias.

Y finalmente describió las propuestas más llamativas que rondaron por su mente y que no consiguió ejecutar: ”Quería un millón de invitados, quería bajar a la fiesta con un arnés. Pero mis ideas eran impracticables. ¡El arnés era un montón! Y no sé si iba con la temática”.