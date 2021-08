El viernes pasado, el cantante conocido como "El Dipy" publicó el tema que le escribió al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a las fotos que trascendieron sobre la fiesta de Olivos.

El artista compuso un rap basándose en un estribillo escrito por el presidente, Alberto Fernández, que tiene un final “áspero” y aseguró que si lo daba a conocer lo “iban a censurar”.

"Se pone recontra áspero al final. Me van a censurar", dijo. Y señaló que "cualquier cosa que no le guste al Gobierno es áspera".

Además, el artista contó que se enteró del estribillo de la canción de Fernández a través de Twitter y ahí decidió hacer el tema siguiendo el pedido de su hijo de que compusiera algo que no fuera cumbia. “Mi hijo hizo la base”, contó.

La canción, que según “El Dipy” se llama la “Sin Nombre”, pero que se difundió como “Par-Tusa”, es una crítica dirigida al Gobierno de Fernández. “Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara, me decís que no escondés nada, te mandaste terrible cagada”, dice la letra.