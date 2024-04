El desgarrador video de Tini Stoessel sobre la depresión y el calvario que sufrió: "Mis heridas..."

Este jueves, Tini Stoessel reapareció en sus redes sociales y en medio de una transmisión en vivo, rompió en llanto tras hablar sobre su depresión y todo el proceso que atravesó para lanzar su nuevo álbum.

En este sentido, la cantante le contó el calvario que padeció a sus fanáticos y reveló cómo hizo para salir adelante en medio de su proceso personal.

"Un proceso que también pensé que no me iba a animar a compartirlo con todos ustedes. Nada. Quiero hacer este vivo para, principalmente, agradecerles todos los mensajes que me llegaron desde la primera canción que publiqué con el video 'Pa'. Estoy nerviosa, perdón. También por todas las historias que me fueron contando, por todos los sentimientos que me fueron compartiendo", comenzó.

“Haber podido verbalizar las cosas y después darme cuenta de que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago y frenar, tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes, no pensé nunca que este vivo iba a pasar, no pensé que me fuese a animar”, agregó.

“En este álbum estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos y todos vamos pasando no a lo largo de la vida, y vamos aprendiendo, vamos creciendo, y nos vamos dando cuenta un montón de cosas”, resaltó.

“Algo que suelo decir bastante. Esto de las redes sociales, ver algo de alguien que está expuesto o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad. Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo. Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó”, añadió.

Y cerró, a corazón abierto: “Lo digo en general, siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Se mira muy libremente de la vida del otro, de qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo procesando esa persona a puertas para adentro. Entonces, por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”.

