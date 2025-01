El curioso gesto de Cacho Deicas que alimenta los rumores de su salida de Los Palmeras y preocupa a sus seguidores

A principios de enero, Cacho Deicas, líder de Los Palmeras, sufrió un ACV que lo dejó varios días internado en el hospital. Luego de una semana de recuperación, se encuentra en su casa, enfrentando un proceso de rehabilitación ambulatoria. Debido a la imposibilidad de subir a los escenarios durante al menos tres meses, Deicas dio su permiso para que la banda continuara con sus conciertos sin su presencia.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir tensiones dentro del grupo. Recientemente, el hijo del cantante, Luciano Deicas, compartió un video en el que hablaba sobre el conflicto entre su padre y Marcos Caminos, uno de los miembros más importantes de Los Palmeras. Esta revelación desató una serie de rumores que hoy se han visto reflejados en las redes sociales.

El polémico mensaje del hijo de Cacho Deicas que desató un escándalo en Los Palmeras: "Todo tiene un límite"

En las últimas horas, Cacho Deicas decidió quitar el nombre de Los Palmeras de su biografía en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su posible desvinculación del grupo. Aunque no ha confirmado oficialmente su salida, se filtraron conversaciones de WhatsApp entre los miembros de la banda que evidencian los desacuerdos internos.

Para evitar que el músico viviera situaciones de estrés durante su recuperación, fue removido del grupo de WhatsApp de Los Palmeras. Sin embargo, recientemente, Marcos Caminos hizo declaraciones en los medios donde afirmaba que la familia de Cacho le había prohibido el uso del celular, lo que generó más confusión.

Tras salir del hospital, Cacho Deicas de Los Palmeras tomó una impactante decisión que sorprendió a todos

Luciano, hijo del cantante, respondió a estas acusaciones en varios videos, aclarando que el propósito de la familia era mantener el proceso de recuperación de su padre en la mayor normalidad posible, lejos de las presiones públicas. "Todo tiene un límite", expresó, refiriéndose a las declaraciones que consideraba falsas.

Además, Luciano denunció que su padre había sido víctima de "maltratos" y agregó que no comprendía por qué seguía soportando esas situaciones. También aclaró que, en ningún momento, la familia había incomunicado a Cacho. Según él, su padre estuvo siempre en contacto con Adrián Forni, quien coordina las salidas del grupo, pero que Marcos Caminos no mostró interés en saber cómo estaba de salud. "No se acercó, no preguntó ni se molestó por saber", afirmó Luciano.