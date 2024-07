En un nuevo episodio de Survivor Expedición Robinson, se conoció el duro relato que brindó Giselle Margonari, participante del reality show e integrante del Campamento Sur (equipo amarillo). La concursante de 42 años y que trabaja como croupier en un casino, compartió un duro relato al indicar que estuvo en la tragedia de Cromañón, en el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que el trágico incendio se desató el 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda de rock Callejero. Allí, un fan prendió una bengala que luego alcanzó una mediasombra que tenía el techo del lugar. De esta manera comenzó a prenderse fuego todo el local. Allí, murieron 194 personas y 1.400 heridos.

“Estábamos adelante de todo, empieza el recital y en el primer tema es que sucede todo”, indicó a sus compañeros. En tanto, señaló que el show abrió con la canción “Distinto”, que dice “a consumirme, a incendiarme, a reír sin preocuparme hoy vine hasta acá”. “Fue increíble, fue justo el primer tema y el último, no hubo tiempo para nada”, reveló Giselle.

“Fue un infierno en vida lo que viví, fue muy fuerte”, expresó. Además, sostuvo que “cuando se desató esto traté de salir como pude. La gente se me venía encima y la última parte yo no podía ni siquiera respirar y tenía mucha gente agarrándome los pies, las piernas y a lo último, por suerte, pude salir. Fue lo más fuerte que me tocó vivir en mi vida”.

Luego, indicó que "nos empezamos a correr todos para el costado, estaba repleto de gente, y caía todo esto caliente al piso”, respecto a la mediasombra.

“Ya no había lugar ni para respirar porque estaba explotado, no entraba ni un alfiler. Cruzamos por donde estaba el fuego, que me cayó y quemaba, y la última parte fue la peor, porque ya había gente en el piso, había una puerta falsa que tenía cemento, y empecé a caminar y de repente se abrió el camino”, señaló la participante de Survivor.

Luego, contó con tristeza, “después te pasa algo terrible, sentís como que la muerte te va a perseguir, como que era tu momento y no te llegó, y sentís como una culpa de estar vivo, ‘¿por qué murió esta o la otra chica y todos los que tenía al lado?’, yo sigo viva y es como que le esquivé a la muerte. Pero yo sentía que mi destino era ese, se te cruzan un montón de imágenes en la cabeza, de tu familia, amigos, de todo”.

En tanto, explicó tras lo sucedido que "me siento fuerte porque pude sobrevivir a eso y yo soy una persona de por sí fuerte”.

Por otro lado, Giselle encontró en el reality show a Martín Lobo, del Campamento Norte, quien es un exbombero que estuvo la trágica noche de Cromañón. Tras enterarse de eso, le dio unas emotivas palabras al hombre, agradeciendo por su participación como rescatista y se dieron un emotivo abrazo.