El crudo comentario de Alberto Cormillot por el escándalo entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández: "Vergüenza..."

Alberto Cormillot se metió en la polémica entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato y fue duro con sus comentarios asegurando que el mandatario de periodo cumplido “está mal de la cabeza” y que debió haber tenido otra conducta.

El nutricionista lanzó fuertes dardos contra el ex mandatario y no tuvo filtro: “pienso lo que piensa todo el país: estamos en presencia de un bochorno, que debemos ser una vergüenza nacional. Nos estamos comportando como un país muy poco civilizado, muy anormal”, dijo en comunicación con LAM.

“No es que salir con mujeres o cometer una infidelidad es una cosa que yo la condenaría. Yo lo que condeno es que no lo podés hacer de esa manera siendo presidente, y en la Casa Rosada. Hacerlo con la nuestra. Vos con la tuya podés hacer lo que querés, pero con la nuestra es más feo”, añadió el doctor mostrando su clara indignación.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Asimismo, evitó entrar en mayores detalles para no quedar en el centro de las críticas, considerando también que la diferencia de edad entre él y su pareja es grande: “la verdad que no la quiero juzgar mucho porque no conviene, porque uno también mete la pata y comete errores. Pero a Alberto si lo juzgo muy severamente. Creo que está mal de la cabeza. Una persona puede hacer con su vida privada lo que le parece, pero un presidente en funciones y en los lugares de trabajo tiene que tener otra conducta”, resaltó.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

En ese sentido, la movilera recordó el momento en el que la involucrada con Fernández criticó a Cormillot por la diferencia de edad que tiene con Estefanía Pasquini. “¿Y pensás que Tamara es presa de sus palabras? Porque en su momento ella cuestionó tu relación con tu esposa por la diferencia de edad y ella se vinculaba con personas con mucha diferencia de edad”. No obstante, el doctor sentenció: "yo creo que se equivocó".