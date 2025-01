Demi Moore ha esperado casi toda su vida para recibir un reconocimiento de esta magnitud. La actriz acaba de obtener su primer premio -como actriz- en su carrera, al ser galardonada con el Golden Globe como Mejor Actriz Dramática por su participación en la película La sustancia. En el programa Mediodía Noticias se compartió su emotivo discurso tras recibir el premio.

En su discurso, Moore manifestó: “Realmente no me lo esperaba, estoy en shock. Llevo casi 45 años en este oficio y es la primera vez que gano algo como actriz. Estoy completamente abrumada y agradecida. Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz ‘pochoclera’, y me hizo creer que nunca recibiría un reconocimiento. Podía hacer películas exitosas y que generaban grandes ganancias, pero no sería reconocida. Y lo creí”.

Revelaron cuáles fueron las causas de la muerte de Lanata tras más de seis meses de internación

A continuación, continuó: “Ese pensamiento se fue arraigando tanto en mí que, hace algunos años, pensé que quizás ya había alcanzado todo lo que tenía que lograr. Llegué a un punto muy bajo, hasta que recibí un guion mágico, valiente y extraordinario llamado La sustancia. Y en ese momento, el universo me demostró que no estaba acabada”.

Por su parte, May Martorelli reflexionó sobre la profundidad del mensaje: “Es tan importante no dejar que otros te definan ni te encasillen. Las palabras tienen un gran poder. A veces, lo que le dices a alguien puede marcar su destino y dejar una huella en su mente”.

Murió el cantante Leo Dan a los 82 años

Luis Otero, en el mismo programa, destacó la fortaleza de Demi Moore, diciendo: “Es una imagen poderosa, su presencia sigue siendo juvenil a sus 62 años”. La actriz, finalmente, recibió su primer premio tras 45 años de trayectoria.

Además, la celebración fue aún más especial al compartirla con sus hijas. Martorelli comentó: “No celebró sola, sus hijas también se unieron a ella de una manera muy emotiva. Qué bonito es ver tanto amor, que tus hijas celebren así tu logro. Ella misma mencionó en su discurso lo emocionada que estaba, ya que no se esperaba este reconocimiento, y con ello también compartió las frustraciones que vivió durante tantos años sin recibir premios”.