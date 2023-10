Este martes, la sorpresiva muerte de Ricardo Iorio a los 61 años conmovió al país y causó dolor en el mundo del heavy metal. La triste noticia fue confirmada por su abogado Juan Ignacio Vitalini. Según se supo, el reconocido artista falleció a causa de un infarto, mientras se encontraba siendo trasladado al Hospital de Coronel Suárez, Buenos Aires.

Por su parte, Juanchi Baleirón, cantante de Los Pericos y gran amigo de Iorio, se mostró consternado en redes sociales y confirmó que el lunes 24 por la noche habían mantenido una conversación de aproximadamente 25 minutos.

"Me quedé atónito. Anoche hablé con él, nos pusimos al día porque hablábamos cada tanto, recuerdos que tenemos desde hace 40 años, me contó que tenía proyectos, que estaba con giras con la banda nueva, que iba a grabar el disco nuevo el mes que viene y me mandó un videito", informó TN.

El MENSAJE DE JUANCHI BALEIRÓN

“No lo puedo creer... veníamos charlando cada tanto estaba lleno de proyectos, giras... en noviembre iba a grabar el disco nuevo no lo puedo creer...” expresó en X.

Por otra parte, reveló: “El último mensaje que me dejó Ricardo anoche, lunes 23 de octubre 23:25 horas. Así lo voy a recordar”, señaló.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE IORIO A JUANCHI BALEIRÓN

“Gracias por acordarte de mí Juanchi, me hiciste reír mucho. Te mando un saludo y no olvides de llamarme. Muchos no quieren llamar para no molestar. Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido”, expresó en un video que tomó gran relevancia, tras la triste noticia.

Ricardo Iorio fue un exponente del heavy metal en Argentina, entre ellos formó los grupos V8, Hermética y Almafuerte. Asimismo, tras la disolución de su último grupo, llevó adelante una gran carrera musical como solista, visitando cada rincón del país.

En tanto, su última visita a Comodoro Rivadavia se dio el pasado 20 de junio de 2022, en el marco del Día de la Bandera Nacional.