El actor comodorense que fue parte de "El Reino": la serie argentina de Netflix

Aldo Podetti, es un joven oriundo de Comodoro Rivadavia, quien se mudó a Buenos Aires por estudio, quería ser actor de doble de riesgo. Y actualmente tiene la dicha de contar que llegó a ser compañero de actuación de Diego Peretti, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Nancy Dupláa, entre otros, en la nueva serie de Netflix "El Reino".

En relación a sus comienzos en la carrera, comentó que entrena como doble de riesgo hace 3 años "me llamaron, hice otros trabajos para publicidad y esta fue como una serie que te llaman y no sabes para que es del todo, una vez que me comentaron dije ´ah, es algo groso, está en Netflix, el Chino Darín, Peretti, Lanzani, Furriel, elencazo”, expresó.

Dentro de las participaciones en las que se lo puede ver de la serie, describió “en una de las escenas algo bien rockero y cuando vos ves es divertido, es una iglesia evangélica, bebes con pañuelos celestes volando, un ambiente de mucha fiesta, pero eso se recortó”.

Sobre su llegada a "El Reino"

“Tengo base de datos con mi entrenador que es coordinador de dobles de riesgo en Argentina, él me llamó. Los entrenamientos son combates, caídas, peleas con armas para realizar alguna grabación y estar preparados ”, comentó Podetti.

En 2015 se fue de Comodoro, "allá está mi familia, los voy a ver casi todos los años", añadió.

En relación a su adolescencia, Podetti resaltó “en Comodoro estudiaba en la Escuela 770 km de 3 toda la secundaria para contador, vine a Buenos Aires para administración, pero todos los caminos terminan en taller de teatro. Un día me agarró la locura, no me estaba yendo bien en la carera y me ofrecieron en Palermo hacer una carrera, me interesé mucho, cuando empecé a estudiar empezaron a salir muchas cosas por ese lado ”, según recordó en una entrevista con Radio del Mar.

La aparición de Aldo en la nueva serie de Netflix en el comienzo, “para El Reino fue una participación en el primer capitulo, fue breve, me bendice el pastor que es Diego Peretti, me tiro al público, me agarran y me llevan. Para esto fue una semana en total, 2 días de ensayo y el resto de pruebas de distintos ángulos, cuestiones técnicas ”.

“Tengo conocidos en muchos locales, mis mayores recuerdos son de gente que me dijo ´estudia´, no parés de estudiar, de la calle a acá. Tengo a Comodoro en mi corazón siempre ”, recordó con aprecio el joven actor.

Al concluir, expresó “es mi primer tira en la que participo, mi primer serie, ya hice temporada de teatro. Fue muy mágico, Peretti me pregunta ´¿como te llamas? ´entonces le digo ´me llamo Aldo´ y me dice ´yo también me llamo Aldo, que buen nombre, Aldo Diego Peretti´. Yo le decía que soy la versión precarizada de Peretti, es super macanudo, buena onda. Peretti llegaba todos los días y saludaba ”.

Alexia Moyano, la santacruceña que forma parte de la serie argentina "El Reino"

La joven de Luis Piedra Buena participa también del elenco "El Reino", la serie que se estrenó el pasado 13 de agosto en Netflix.

La actriz se crió en Luis Piedra Buena y a los 16 años viajó a Buenos Aires junto a su familia, iniciando una nueva etapa en su carrera. Estudió Administración de Empresas en la UBA, donde se recibió, sin embargo decidió seguir el camino del arte.