El "Pollo" Cerviño reapareció, rompió el silencio y se refirió al presunto abuso de su hijo

Alejandro “Pollo” Cerviño rompió el silencio este martes al referirse a la situación que atraviesa después de haber sido acusado por su ex pareja, Cinthia García, de haber abusado de su hijo cuando tenía cinco años.

El reconocido locutor habló con el canal América y se refirió al momento actual en donde también Juan Pablo Gallego, el abogado querellante de la mujer, pidió su detención después de negarse a declarar, añadiendo que los dichos del joven en la Cámara Gesell fue sorprendente.

“Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí y mi familia. Pronto podremos hablar”, dijo Cerviño.

Fin del mito: El Bambino Pons reveló por qué el Pollo Vignolo oculta la mano y dejó en shock a todos

“De la causa no hablo, de mi hijo no hablo, respeto lo que acordamos en la justicia”, señaló el comunicador que a su vez fue consultado por el tiempo sin ver a su hijo: “no sé si puedo responder eso, pero hace mucho”. Por otro lado fue crudo hacia la prensa: “de la mamá de mi hijo no hablo. Ya está, respeten mi lugar”.

Desde la FM Rock and Pop emitieron un comunicado ante la situación que atraviesa el locutor de la reconocida radio. “A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra Alejandro ‘Pollo’ Cerviño, Rock & Pop confía en la Justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos”, publicaron.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Asimismo contó cómo se vive la ausencia del menor de edad en el entorno de Cerviño. “Lo vive como cualquier abuela que pierde a su nieto y su contacto. Alguien que ha dado la vida por su nieto. Y todos lo sabemos muy bien”.

“Siempre estoy en paz. Porque sé bien lo que hice. Por supuesto soy inocente", ratificó el locutor sobre la causa en la que se lo acusa.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.