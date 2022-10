Detuvieron a "Despre", el nuevo novio de Tamara Báez: quiso entrar a un boliche con un arma

La madre de la hija de L-Gante, Tamara Báez, se enfrenta nuevamente un conflicto que tiene que ver con el amor, Javier “Despre” Desprebíteris, su nueva pareja, fue detenido en la madrugada de este martes.

La información fue divulgada por el periodista Mauro Szeta en su cuenta de Twitter: "Detuvieron al novio de la ex de L-Gante: quiso entrar a un boliche con un arma".

De igual manera, Szeta contó en dónde se dio la detención de Desprebíteris y cuál era el arma que portaba en el momento: "Ocurrió en 'Cherry', un local bailable en Tigre. A Javier Desprebíteris le secuestraron una pistola 9 semiautomática (y 16 balas)".

Por su parte, Pampa Mónaco compartió imágenes exclusivas de la detención de músico y contó en Nosotros a la Mañana (El Trece) que el arma "no tiene pedido de secuestro, por ende, es un arma legal, pero él no tenía la documentación. Él no es portador, ni es legítimo usuario".

Asimismo, el periodista aseguró que la detención se dio porque Despre estaba alardeando en el boliche de Tigre su pistola y agregó: "Debería quedar detenido, no es un delito excarcelable tener un arma de guerra, por tenencia de arma de guerra podría ir preso de 3 a 6 años, si no tiene antecedentes penales, probablemente, sea liberado de aquí a un par de días".