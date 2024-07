Martín Ku tomó una decisión sorprendente en la última semana previa a la gran final de Gran Hermano 2023, al decidir apoyar a su amigo Bautista Mascia, dejando atrás a Nicolás Grosman debido a decisiones tomadas por los padres de este último fuera de la famosa casa.

En un intenso intercambio de palabras, El Chino de Viedma se vio involucrado en una acalorado discusión con Antonella, la madre de Nico, desde Ariel en su salsa y la señora desde A la Barbarossa, donde se intercambiaron reclamos en vivo.

Según las declaraciones de Martín Ku, la idea inicial era que los tres "Bros" llegaran juntos a la final, pero una vez allí, los votos debían dividirse. Es en este punto donde El Chino decidió expresar su apoyo al participante uruguayo, justificando su elección al enterarse de ciertas situaciones que lo llevaron a tomar esa decisión.

EL TENSO CRUCE ENTRE MARTÍN KU Y LA MAMÁ DE NICOLÁS DE GRAN HERMANO

"Lo que siempre dijimos fue 'un Bro nunca abandona a otro Bro'. Eso era para llegar a la final. Pero ahora que están ambos en la final, y estoy súper contento, los votos se dividen. Uno debe considerar y poner en la balanza todas las cosas que ocurrieron y me enteré de muchas cosas", explicó Martín Ku.

Al abordar la cuestión de las acciones de los padres de Nicolás Grosman, Martín Ku declaró: "Vi que hay un juego paralelo, en el que participan los familiares también, y hubo situaciones con el padre de Nico que no me gustaron. El juego sucio entre nosotros no va. El padre de Nico rompió con eso. Si considero todo este tema de los Bro, debo apoyar a Bauti".

“Yo creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo. Nicolás siempre fue espectacular con vos y fue leal. De hecho, vos lo subiste a placa varias veces y nadie, acá afuera, te fue en contra”, explicó la madre de Nico.

“Me parece que lo que hagamos acá afuera, positivo o negativo, somos padres y a veces no sabemos cómo manejarnos. Que vos digas que por esto apoyás a Bauti, Nicolás no tiene nada que ver. Nicolás con vos fue siempre un cien”, cerró Antonella.