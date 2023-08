Daniela no le cerró la puerta a un regreso con Milei: "Todo puede ser"

Daniela Mori fue, por lo que se conoce, la única pareja que tuvo Javier Milei desde su aparición pública en los medios y en otros ámbitos. La cantante se había mostrado inclusive en canales de televisión junto al libertario.

Este sábado, la vocalista tocó diferentes puntos acerca de ella y el candidato a presidente y sorprendió con varias declaraciones.

Daniela Mori recordó el momento en donde mantuvo una relación muy cercana con el economista. “Nosotros comenzamos a salir en 2018 y cortamos en 2019 por incompatibilidad de agendas, pero tengo un enorme cariño por Javier. Quedamos amigos. Después de las elecciones del domingo le escribí para felicitarlo y me lo ‘super agradeció’”, señaló la artista.

A pesar de que quedó la buena onda, la cantante sostuvo que no son de hablarse tan seguido. “Capaz pasamos seis meses sin hablar”, dijo.

En otras palabras, Daniela también fue consultada por el trato entre ella y Karina alias ‘El Jefe’, y la llenó de elogios. “Karina fue la mejor cuñada que pude haber tenido. A veces esperábamos a que Javier se fuera a dar sus charlas sobre Economía para hablar de cosas de mujeres. En el trato es una divina”, mencionó.

Sin dar tantos detalles de la intimidad, aprovechó para contar cómo es el libertario en su tiempo libre y en general: “es una persona muy inteligente, lee mucho, es muy autoexigente, está todo el tiempo formándose, estudiando. No fue una sola cosa lo que me conquistó de él”.

Para cerrar, Daniela no le dijo que no a un futuro juntos con el actual diputado nacional. “Si en ese momento coincidimos, y se da que yo estoy soltera y él está soltero, todo puede ser. No lo sé”, concluyó.