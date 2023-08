Anamá Ferreira fulminó a Lali Espósito luego de las críticas a Javier Milei en las PASO: "Peligroso es..."

Los llamativos resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron a más de uno y los famosos se expresaron al respecto, luego de que Javier Milei (La Libertad Avanza) se convirtiera en el candidato más votado.

Este pasado domingo, Lali Espósito, fue contundente con su mensaje y tuiteó: "Qué peligroso. Qué triste". generando todo tipo de repercusiones y comentarios tanto a favor como en contra.

Tras su comentario, fueron varios los famosos que reaccionaron contra la artista, y uno de ellos fue Anamá Ferreira, quién escribió un descargo en sus historias de Instagram. "Amo a Lali. Dicho esto, va: Peligroso es salir a trabajar y que no sabes si vas a volver a tu casa", comenzó.

"Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 500 y no tener techo. Peligroso, Lali, es no tener cloaca, agua potable", continuó expresando Anamá.

Luego, agregó: "Peligroso es que los mismos políticos sean candidatos y decir que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 u 8% todos los meses. Peligrosos es los jóvenes abandonando la Argentina".

Finalmente, Anamá Ferreira concluyó sentenciando: "Esto y mucho más es peligroso. La gente vota y es sagrado". De esta manera, la modelo dejó en claro que, a pesar de que le caiga bien Lali, no está de acuerdo con su tweet.