Dalma Maradona, la hija mayor del legendario Diego Maradona, reveló que se comunicó con su padre fallecido a través de una médium.

La joven compartió esta emotiva experiencia durante una entrevista en el programa de streaming "Ángel Responde".

"Fui y me fue muy bien, fue muy hermoso lo que sucedió", confesó Dalma, quien desde la muerte de su padre en noviembre de 2020, ha buscado diferentes formas de mantener vivo su recuerdo.

Dalma, quien siempre ha sido sensible a lo espiritual, decidió buscar ayuda de una médium para intentar conectar con Diego. "De hecho, yo siempre creí en esas cosas, desde muy chiquita", aseguró.

La experiencia resultó ser muy emotiva para Dalma. "Me dijo cosas que no había manera de que las pueda saber. Eran muy privadas y que de verdad en ningún lado las podías encontrar", reveló, conmovida.

Si bien Dalma aún atraviesa el duelo por la muerte de su padre, este encuentro con la médium le brindó un poco de paz y tranquilidad. "No sé si tranquilidad, porque para mí hasta que no se cierre el juicio no hay ninguna tranquilidad posible. Pero sí saber que de alguna manera, si bien yo lo siento muy cerca siempre, creo que de alguna manera estuvo bien",cerró.