Este pasado fin de semana, Dalila se presentó en el Teatro Colonial, en Avellaneda y protagonizó un escandaloso show que pudo terminar de la peor manera.

La reconocida cantante de cumbia inició algunos de sus mejores éxitos pero su presentación finalizó teniendo que ser resguardada por el personal de seguridad para que no se caiga del escenario, donde se cayó.

Según comentarios de muchos asistentes que luego subieron videos a las redes sociales, la cantante comenzó el show en buen estado, pero a medida que pasaban los minutos se comenzó a hacer evidente que había tomado de más.

“Che… ¿Ya me pegó el champán? Nos van a sacar así en las revista corte ‘Tiene problemas de alcoholismo la tipa’…”, dijo en un momento, sentada al borde del escenario, y con evidentes dificultades para comenzar la canción, mientras la banda la esperaba.

“Dicen tantas cosas de mí, mientras que no se metan con mi hijo está todo bien”, volvió a arremeter, antes de comenzar su versión de Qué ganas de no verte nunca más, pero desafinada y con problemas de vocalización.

Luego, se vio cómo personal de seguridad tuvo que ayudarla a ponerse de pie y seguirla de cerca, mientras ella andaba descalza por el escenario con andar errante.

Cabe recordar que en abril de 2022 ocurrió una situación similar y, tras el revuelo, la artista hizo un descargo en su cuenta de Instagram. "Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y esta perfecto", manifestó por aquel entonces.

Además se mostró molesta porque se rumoreó que su hijo también estaba ebrio: "Pero que metan cualquiera de mis hijos, eso no. Eso es de mala persona y estoy hablando claro y bien, a mi publico siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona. Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia".