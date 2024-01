Cristian Castro apoyó a Milei, criticó a la CGT y opinó sobre la situación del país

Cristian Castro sorprendió con sus declaraciones al apoyar al presidente Javier Milei después de haber asumido el pasado 10 de diciembre. El artista, lo elogió y hasta se animó a criticar a la CGT por el próximo paro del 24 de enero.

El cantante mexicano fue entrevistado y consultado por lo que significa para él este país, a lo que contestó: "yo amo Buenos Aires y Argentina toda es mi amor, el país que adopto para vivir en este momento de mi vida. Debo reconocer que ese hermoso caos argentino me ayuda a salir adelante".

Con más elogios, manifestó, aclarando una particularidad. “Yo lo conocía por mis giras, mis shows, estuve muchas veces, pero nunca antes tanto tiempo como el que llevo. El país es un volcán en erupción permanente y el ciudadano argentino me llama la atención por lo activo que es y por cómo exterioriza sus pasiones, no se guarda nada. No se relaja nunca, tiene un temperamento caliente, convulsionado. Nunca antes había escuchado tantas veces la palabra sindicato... como cinco, seis veces por día”, dijo extrañado.

Durante la entrevista, con Javier Firpo, Castro habló de Milei y la situación actual que atraviesa con la presión de diferentes sectores.

"Lo que sí me impresiona es que a tan poco de asumir un mandatario, que por lo poco que vi tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas, ¿cómo se llama? Ah, la CGT... ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido", describió el cantante. Y opinó sobre el jefe de Estado libertario: “es sólo una impresión, yo veo que la Argentina está tocando fondo como un impulso para despegar. Por lo que entiendo, Milei llegó al poder para acabar con la clase política a la que llama casta. ¡Qué decisión, qué valor hay que tener!”, añadió.