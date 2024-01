Luciano Castro explotó de bronca y denunció que sufrió acoso callejero: "Me tocaron la..."

Y un día Luciano Castro explotó de bronca y habló de todo lo que vivió a lo largo de su vida: sobre cómo se encuentra su relación con Sabrina Rojas, sobre cuánto le impacta lo que se dice de él en los portales y sobre el tenso momento que vivió durante una entrevista en Paraguay.

El sincericidio sin filtros en vivo descolocó a todos en Intrusos, que quedaron en shock y apenas atinaron a reírse unos segundos después, una vez que el propio actor se lo tomó con humor.

Guido Záffora se encargó de recordar que cuando Castro estaba en el pico de su popularidad con el programa Valientes, las personas le querían sacar la remera y se le tiraban encima en la calle.

“A mí me agarran la verga, me tocan el culo, las tetas, me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite”, se desahogó el protagonista de El Beso.

LUCIANO CASTRO, RESIGNADO ANTE EL ACOSO SEXUAL

Entonces, se explayó sobre los acosos que sufre: “Ni siquiera me quejaría de eso, porque son tantos años que hasta es costumbre ya”.

“Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural. Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos. Entonces digo, ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto (de que me cosifican), y no me incluye a mí solo. Le pasa a todos los chicos que salen del teatro”, remarcó.

“Yo lo digo únicamente, pero con una inocencia, con un chiste, y parece que... No sé”, cerró.