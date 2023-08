Conmoción por la muerte de un exparticipante de "Cuestión de Peso"

Conmoción en la televisión. Falleció un reconocido y querido exparticipante del programa Cuestión de Peso, así lo confirmó Lorna Irina Gemmeto, excompañera de Hernán Terranova a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, dio detalles de las causas de su fallecimiento. El hombre tenía 47 años y había participado en la edición del ciclo televisivo en el año 2017.

“Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso Hernán”, comenzó diciendo Lorna en sus redes sociales.

Respecto a las causas de su fallecimiento, la mujer explicó: “el peso de las enfermedades ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas”.

Por otra parte, según informó A24, otro de los excompañeros y amigo que participó en el ciclo televisivo, escribió un sentido mensaje para despedir a Hernán.

“La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco”, explicó su amigo.

“Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”, concluyó.