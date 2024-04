Este lunes por la noche, Juliana Scaglione sorprendió a todos y reveló su diagnóstico médico que la obligó a salir de la casa.

Furia reveló que experimenta problemas físicos como cansancio, dificultades para seguir su ritmo habitual y temblores en las manos.

En este sentido, la jugadora le contó a sus compañeros su grave enfermedad. “Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, aseguró.

Bombazo: Del Moro anunció la inesperada salida de Furia de Gran Hermano

Aunque la producción interrumpió la transmisión cuando comenzó a hablar de su enfermedad, se espera que en la próxima emisión en vivo se confirme si su diagnóstico es la leucemia u otra afección.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea, el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos y es responsable de la producción de células sanguíneas. En la leucemia, la médula ósea produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales, los cuales se multiplican sin control y desplazan a las células sanguíneas sanas.