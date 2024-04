Este miércoles por la noche, Gran Hermano se comunicó por primera vez con Santiago del Moro en el piso principal del ciclo, y anticipó una dura sanción.

De acuerdo a lo que detalló el dueño de la casa más famosa del país, esta semana los jugadores hablaron de más y realizaron una insólita cantidad de complots que se viralizaron en las redes sociales.

"Atención por favor, necesito que me escuchen en silencio porque lo que voy a decirles quizá no les guste, pero hay muchas cosas que a mi tampoco me están gustando y voy a referirme a cada una de ellas", comenzó el “Big” tras su charla con el conductor.

Luego, 'Gran Hermano' continuó: "No me gusta que maltraten mi casa, subiéndose con pies calzados en sillas, que vivan aquí adentro como si no les importaran los más mínimos cuidados... No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima. Asimismo, les confieso que me ha llenado de preocupación y angustia que se dañaran los alimentos en los placares".

Más adelante, anunció: "Y no me gusta que a pesar de mis numerosos avisos para que jueguen según el reglamento, continúen rompiendo normas como la del complot. En estas últimas semanas anulé numerosos votos por esta razón, sin embargo sigo escuchando conversaciones en donde se acuerdan votos para pueden ser estrategas y astutos jugadores sin apelar al juego sucio".

Por estos motivos, les informó que decidió enviarlos a todos a placa, excepto Bautista que mantiene su inmunidad pero este jueves no podrá salvar a ninguno de sus compañeros.

“Espero que reflexionen”, finalizó Gran Hermano, ante las miradas desmotivadas de los presentes.