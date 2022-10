Son de Comodoro, se consagraron campeonas nacionales y fueron convocadas por Argentina para el Mundial de futsal

Tatiana Colisnechenco tiene 31 años y es madre de un hijo de 5 años. Desde muy chica comenzó su pasión por los deportes, aunque su corazón siempre tuvo un lugar especial para el fútbol. “A los tres años inicié haciendo ciclismo, estuve hasta los 10 años. En el medio también hice gimnasia artística, natación, básquet, handball, hockey, hasta llegar al fútbol, donde actualmente juego en cancha grande, fútbol 7 y futsal con JM”, señaló en diálogo con PDC y ADNSUR.

Con respecto a su estado físico para afrontar este alto nivel, indicó: “Me gusta entrenarme para estar bien físicamente en cada partido. Eso implica mucho esfuerzo, dejando de lado por algunas horas a mi hijo, pero ojalá cuando sea grande pueda comprender un poco lo que significa todo esto”.

Sobre las convocatorias con el seleccionado, Tatiana resaltó: “Fuimos siete jugadoras de Comodoro Rivadavia preseleccionadas para concentrar con la selección, todas de JM, aunque Ariana Diaz es de las Killers, ella fue como refuerzo para nosotras en el Nacional donde salimos campeonas”.

“Posteriormente, con la llegada del nuevo cuerpo técnico, tuvieron que hacer un recorte entre jugadoras del norte y del sur. En la primera concentración en Rosario fuimos 25 en total, luego hicieron otro recorte para quedar 18 convocadas en Paraná y ahora para la lista final quedamos Ariana y yo de Comodoro, y Meli de Puerto Madryn”, subrayó Colisnechenco.

Por su parte, la joven Ariana Diaz - de 17 años- se mostró feliz ante PDC y ADNSUR sobre la convocatoria a tan corta edad. “Este llamado a la selección fue algo muy lindo para mí, algo que buscaba pero nunca pensé que me iba a llegar tan rápido. Estoy super feliz de poder representar a mi país en un mundial, es algo único”.

Sobre sus inicios, contó: “Comencé a los 12 años en el equipo de mi mamá (para mayores). Mi primer recuerdo fue cuando me citaron para la selección mayor de Comodoro, tenía 13 años y fue algo tan único y lindo poder ir a representar a mi ciudad en un Nacional”.

Y agregó que “todo esto empezó cuando iba a ver a mi hermano jugar futsal. Él fue el que me incentivó a esto y actualmente es mi técnica en el equipo donde juego (Las Killers). Me enseñó muchas cosas. Tanto él como Luis Ramos, conocido como “ñoño”, fueron dos personas que me enseñaron muchísimas cosas sobre el futsal”.

Al respecto de su año deportivo, sostuvo que “este 2022 fue muy bueno, uno de los mejores. Con las Killers viajamos a Mendoza a buscar el bicampeonato, el primero lo ganamos en Rosario y todas íbamos metidas en la cabeza en querer ir en busca del ”bi” y así fue. Estoy súper contenta con el equipo”.

Sobre su relación con “Tati”, Ariana expresó: “nos llevamos super bien, la verdad es una persona increíble dentro y fuera de la cancha, es admirable. Yo trato de aprender mucho de ella y de todas las que están en la selección. Con ella tuve la oportunidad de jugar para su equipo de JM, que fuimos a jugar un Nacional a Esquel donde salimos campeonas, y ahora volver a compartir otra vez un viaje con ella es muy lindo, y nada más mejor que compartir en la selección Argentina”.

Este 29 y 30 de octubre viajaron rumbo a Foz de Iguazú, para realizar una serie de amistosos ante Brasil, previos al campeonato mundial. Sin embargo, el último jueves una noticia sorprendió a todo el plantel argentino femenino.

Se dio a conocer la información de que el Mundial Femenino de Futsal con fecha de noviembre en Misiones, será postergado para el próximo 2023.

La cita mundialista organizada por nuestro país bajo FIFUSA no se jugará este año por falta de Selecciones. Según informó Salón Auténtico, el certamen contaba solo con 8 selecciones (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Bangladesh, Francia y Colombia).

El poco tiempo de organización, hizo que el presidente de confederación Pedro Bonettini comunicara la noticia a través de un comunicado oficial. Así que las comodorenses continuarán su preparación durante estos meses, para resistir la ansiedad y llegar aún más a punto para el campeonato mundial.