Coco Sily dio su pinto de vista de la reconciliación de Caramelito Carrizo y su esposo: "Ojalá le..."

Casi tres meses duró la relación entre Coco Sily y Caramelito Carrizo, algo que nunca se llegó a pensar que terminaría tan rápido. El motivo, según la ex modelo, apunta a que “tenía cosas que sanar” con su marido, Damián Giorgiutti.

Cuando se conocieron las razones de la ex animadora infantil, el mundo del espectáculo quedó paralizado ante la inesperada decisión, siendo que ambos afirmaban estar muy bien entre ambos.

Pero este martes, quien salió a hablar fue Coco Sily y fue consultado por el final de su relación con Caramelito Carrizo. “Ella tomó la decisión, también por su propia realidad, una realidad difícil, con mucho acontecer que le pasó en los últimos años, así que es absolutamente entendible el proceso que está viviendo con un matrimonio de tantos años. Ella tiene cosas para recomponer y sanar. Ojalá le pase por ella, porque es una mujer increíble...”, expresó el humorista en Intrusos.

“No hay ningún problema, no hemos discutido. Como dos personas adultas evaluamos las cosas, ella plantea una situación que está viviendo, yo la puedo entender y poder dar un paso al costado para que ella tome la mejor decisión. Solo le deseo toda la felicidad del mundo", manifestó, demostrando que no quedaron las cosas mal entre ambos.

Por último, fue reflexivo de acuerdo a lo vivido con Caramelito Carrizo: "hace poquito tiempo estábamos juntos, pero no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina, pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida”, finalizó Sily.