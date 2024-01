Cinthia Fernández fulminó a Luciana Salazar por la cuota en dólares del colegio de Matilda: "Como paga si..

Cinthia Fernández inició el 2024 fiel a su estilo y apuntó fuertemente contra archienemiga Luciana Salazar.

Luego de mil batallas contra Matías Defederico por la disputa de la cuota alimentaria de sus hijas, la bailarina cuestionó a Luli por su pasar económico.

En esta oportunidad, la mamá de Charis, Bella y Francesca reveló la cuota millonaria que paga la actriz en el colegio de élite de su hija Matilda.

Sin ningún tipo de reparo, Cinthia fue contundente en sus redes sociales para referirse al tema: “¿Cómo paga el colegio Lucianita Salazar?. El colegio vale 1500 dólares según me informaron”.

“Si mi fuente no se equivoca, ¿cómo hace una desempleada como ella para mantener eso? Quiero la receta porque no hay plata”, agregó la mediática, en su crítica contra Luciana Salazar, que golpea de cerca su pequeña hija, Matilda.

No es la primera vez que Cinthia Fernández critica de forma dura a la modelo, ya que había hecho un comentario similar, el año pasado. “Necesitaría entender la economía para que me pase algunos tips. No puedo entender cómo vive donde vive, cómo paga el alquiler, cómo viaja”, había expresado, entonces.

“Vos sabés los sueldos de ahí… pueden diferir un poco”, agregó la mediática. “¡Dejame de jo…! Tengo 80 kioscos en redes y no tengo ese nivel de vida. ¡Por favor! Tengo cara de b*, pero no soy b*”, sumó, en uno de los programas de TV.

“No me parece talentosa, carismática, nada. Recibí varias cartas documento de la señora, que me las pasé por donde no me da el sol. Tener canje de abogados le hace mal”, sentenció Fernández, sobre la vida de Luciana Salazar.