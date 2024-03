Una reconocida plataforma de streaming cierra y hay incertidumbre en sus usuarios, respecto a lo que pasará con todo su contenido. La decisión de la compañía tomó por sorpresa a todos sus clientes, que dejarán de usar la aplicación.

Se trata de Star Plus, la famosa plataforma que dejará de funcionar el 30 de junio. Cabe recordar que surgió, luego de que en el año 2019 la compañía The Walt Disney Company comprara a 21 Century Fox. De esta forma, ubicó todos los contenidos en dos plataformas. Una de ellas llamada Star Plus y la otra, Disney Plus.

Sin embargo, esta decisión de la compañía generó incertidumbre en sus usuarios. Aunque, la finalidad será crear una sola plataforma que contenga ambos contenidos. De esta forma, todas las series, películas y documentales pasarán a Disney Plus, con el objetivo de sumar una mayor cantidad de clientes abonados, además de potenciar la experiencia en la plataforma.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America. Además, sostuvo que logrará un “acceso simplificado de los suscriptores”

Según informó Crónica, este cambio podría ser beneficioso para los clientes, porque podría haber una promoción para todos los usuarios que continúen o se sumen a la unificación de la plataforma.

En cuanto al precio, Disney Plus de forma mensual cuesta $1.999, mientras que de forma anual cuesta $17.949. En tanto, Star Plus de forma mensual vale $3.699 y anual ronda los $33.199. Aunque también existe el llamado “Combo Plus”, la suscripción a las dos plataformas por un precio mensual de $3.999.