Tras la eliminación de Lisandro Navarro, Agostina Spinelli tomó una drástica decisión y sorprendió a todos: decidió abandonar la casa de Gran Hermano 2023.

En este sentido, la participante aseguró que Juliana "Furia" Scaglione la amenazó de muerte y no se siente segura durmiendo allí.

"No voy a convivir con alguien que me amenazó de muerte", dijo la ex policía, quien habló con Santiago del Moro en el confesionario.

“Tengo miedo de quedarme, de que me clave algo, yo no puedo ir a dormir a mi pieza. Tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me va a clavar un cuchillo. Me dijo, te voy a matar”, agregó entre lágrimas.

Agostina lanzó una frase que generó repudio y puso en jaque su continuidad en Gran Hermano

“Me dijo ‘te voy a matar’. ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que existen después de estas amenazas? Las leyes acá se están muy mal. O sea, tienen que... A ver, no sé, 30 amenazas para que hagan algo”, añadió.

“Te vamos a preparar todo para que vos abandones la casa esta misma noche. Yo te lo prometo. Te quería dar esta última instancia para darte la oportunidad de que recapacites. Quedate en el confesionario, hablá con el psicólogo, obviamente, y con Gran Hermano. Cuando ellos te lo indiquen, te vas a retirar del juego”, sentenció Del Moro.

Finalmente el conductor no logró torcer la decisión de la jugadora quien decidió abandonar la competencia. La emisión en vivo de Gran Hermano finalizó con la entrada al estudio de Lisandro y no se mostró más nada respecto a Agostina.