Chano habló después de haber sido procesado por abuso sexual y apuntó contra su ex

Chano Charpentier cruzó a Militta Bora, su ex pareja, luego de conocer que la Justicia había tomado la determinación de procesarlo por la causa que lo acusa de haberla abusado sexualmente.

El artista no se guardó nada y apuntó todos los cañones hacia ella en un miércoles de serias y malas noticias: "me asusta su malevolencia".

Una reconocida periodista del espectáculo afirmó haber hablado con el cantante y que el mismo aseguró que es inocente. “Chano sabe que es inocente por eso se puso a disposición de la Justicia, que lo investiguen. Me dice 'soy inocente”, dijo Estefi Berardi en el programa Mañanísimas.

Por otra parte, la ‘chimentera’ brindó más detalles de lo dialogado con el ex líder de Tan Biónica. "Él está a disposición y super tranquilo porque cree en su inocencia. Esto no se lo esperaba, me dijo 'es tremendo'", lanzó

Concluida la parte de su conversación con Chano, Berardi lo elogió y se mostró también sorprendida por el avance de la causa. “Chano es la persona más buena que conocí, entonces me sorprendió mucho esto. Por supuesto hay que escuchar siempre cuando alguien denuncia”, sostuvo.