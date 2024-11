Luego de su paso por Gran Hermano, Catalina Gorostidi se mantuvo en el ambiente mediático acompañada por su novio Joel Ojeda.

Sin embargo, la médica pediatra fue internada de urgencia hace unos días y generó preocupación en sus fanáticos tras recibir un duro diagnóstico.

Luego de realizarse exámenes médicos para controlar su estado de salud, la joven reveló que “tuve algo que se llama rabdomiólisis, que es cuando el músculo se rompe y una enzima, como una sustancia del músculo, pasa a la sangre”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Posteriormente, la santafecina aseguró que dicho problema surgió durante un entrenamiento con una persona que la perjudicó. “Me hizo bolsa el cuerpo y me hizo bolsa la salud”, resaltó.

“Lo que me pasó ahora es que hacía mucho que no hacía ejercicio. Y el lunes fui a entrenar. La verdad que re bien. Acá no voy a decir nada del gimnasio de acá porque es espectacular, pero me empecé a sentir muy mal. Ya no podía caminar”, afirmó.

“Me hicieron un estudio de urgencia y me dio el valor alto de nuevo de las enzimas musculares. Eso es muy grave porque puede pasar a depositarse en un riñón y terminar en diálisis”, cerró Catalina Gorostidi, quien recibió el alta médica pero deberá seguir un control domiciliario.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Con información de Vía País, editada y redactada por un periodista de ADNSUR