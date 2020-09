BUENOS AIRES (ADNSUR) - Los relatos verídicos, o que al menos que se acercan a ese patrón de acuerdo a quién lleva adelante el guión, parecen calar profundo dentro de los televidentes. Las plataformas de streaming destinadas a lo visual hacen foco en personalidades reconocidas públicamente, que a lo largo de lo que desarrollaron dejaron una huella. En este sentido, el mundo del deporte y de la política compiten mano a mano.

“Las productoras Yulgok Media de los Estados Unidos y la productora internacional Claxson Group tiene la derechos exclusivos de la historia de la familia Menem para una ficción y que está en etapa de desarrollo para lanzar en 2021. Además tienen los derechos otorgados por la familia Menem para la serie de ficción ambientada en la Argentina de los 90. Es una producción con presupuesto para el mercado Internacional”, dijeron. La biopic se emitiría a través de Amazon. Por su parte Zulemita Menem, hija del ex presidente, confirmó que formará parte de esta producción, indicó Infoshow.

Sin embargo, y más allá de las propuestas anteriores, las productoras argentinas Kapow y Mulata Films llevarán a la pantalla chica la vida del ex presidente, Carlos Menem. Se trata de un proyecto para Latinoamérica que ya se puso en marcha en lo que refiere a la preproducción y el armado. Si bien hay varias plataformas interesadas, con Amazon y Netflix a la cabeza en quedarse con la trasmisión del proyecto, desde Kapow le anticiparon que las charlas recién comenzaron y que no hay definición al respecto. Teniendo en cuenta que aun resta un camino por recorrer, el tiempo no los apremia.

Si bien este proyecto recién comienza a tomar fuerza, a dar sus primeros pasos antes de subir al set de filmación, desde la productora local anticiparon que se pondrá mayor énfasis en los acontecimientos transcurridos en los años 90. Por otra parte, contaron que se tratará de un thriller político mezclado con comedia dramática.

Lo que sí está confirmado es que la biopic se llamará ¡Síganme!. De antemano, el título del proyecto hace referencia a una de las palabras que el ex mandatario usaba en campaña (“Síganme, que no los voy a defraudar”) y que quedó como su latiguillo, su marca registrada.

Una vez que la rueda empiece a girar, seguirá la difícil tarea de buscar a los actores que interpretarán no solo a Menem, sino también a los personajes secundarios. “Este paso no lo dimos, pero sí te puedo adelantar que varias figuras reconocidas, primeras figuras, se postularon para ser parte del proyecto. Son muchos los que quieren estar y ser parte”, resaltó la fuente consultada.