BUENOS AIRES (ADNSUR) - Llegó septiembre y continuamos con la pandemia de por medio, buen momento para ver las películas y series que hay disponibles en cada plataforma. Además hay para todos los gustos terror, ficción, comedia y amor. Por eso acá te mostramos todos los estrenos que tiene planeados Netflix para este mes.

Películas

Escuela de Rock (1 de septiembre)

Belleza americana (1 de septiembre)

Parasite (1 de septiembre)

Django sin cadenas (1 de septiembre)

Freaks: eres de los nuestros (2 de septiembre)

Amor garantizado (3 de septiembre)

Tornado (4 de septiembre)

Pienso en el final (4 de septiembre)

Pienso en el final | Una película de Charlie Kaufman | Tráiler oficial | Netflix

Orgullo y prejuicio (4 de septiembre)

Annabelle 2 (7 de septiembre)

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8 de septiembre)

Corazón loco (9 de septiembre)

Guapis (9 de septiembre)

El diablo a todas horas (16 de septiembre)

El sorprendente Hombre Araña (30 de septiembre)

El diablo a todas horas, con Tom Holland y Robert Pattinson | Tráiler oficial | Netflix

Lady Bird (22 de septiembre)

Enola Holmes (23 de septiembre)

Series

Top Chef, temporada 3 y 4 (1 de septiembre)

Grey’s Anatomy, temporada 16 (1 de septiembre)

Keeping Up with the Kardashians, tercera temporada (1 de septiembre)

Lejos (4 de septiembre)

Lejos | Tráiler oficial | Netflix

The Gift, temporada 2 (10 de septiembre)

Close Enough (14 de septiembre)

Las crónicas del taco, temporada 2 (15 de septiembre)

Símbolos, temporada 2 (16 de septiembr)

Criminal: Reino Unido, temporada 2 (16 de septiembre)

Baby, tercera temporada (16 de septiembre)

100 días para enamorarnos (17 de septiembre)

Ratched (18 de septiembre)

Ratched | Tráiler oficial | Netflix

Documentales

Elecciones, en pocas palabras (28 de septiembre)