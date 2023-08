Caramelito Carrizo volvió con su ex marido a más de un mes de separarse de "Coco" Sily

Este viernes, Caramelito Carrizo confirmó una inesperada noticia y fue que regresó con su ex marido y padre de sus hijos, después de haber tenido una muy breve relación con Coco Sily.

Hace poco menos de dos meses, ella había anunciado que se encontraba en pareja con el reconocido humorista de la televisión, pero todo duró poco y tuvo un inesperado motivo: regresar con su ex para sanar viejas heridas.

“Estoy bien, triste obviamente con todo lo que implican las decisiones de la vida, de las relaciones, de los vínculos, cuando hay una persona tan valiosa como es Coco, tan querida”, comentó Carrizo en el programa Socios del espectáculo que se emite por Canal 13. Además, añadió que para ella “fue una relación corta", pero que "para mí fue muy importante haberlo conocido, haberlo tenido en mi vida. Compartir esos momentos que para mí, además de lindos, eran en circunstancias difíciles personales mías”, dijo.

Contando aun más de su vida privada, brindó algunos detalles y se responsabilizó del quiebre definitivo: “no estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida el tiempo que lo tuve fue importante para mí. Nos encontramos en una circunstancia mía muy particular y un tanto difícil”, apuntó la ex modelo y animadora infantil acerca del tiempo que estuvo junto al humorista. "Yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él como hasta el momento por la circunstancia de mi vida que venía viviendo desde diciembre, que me separé”, resaltó Caramelito.

Cambiando de tema y poniendo sus dichos en su regreso con Damián Giorgiutti, su ‘actual’ pareja y padre de sus hijos, planteó: “estamos reanudando con Damián, y este tiempo que pasó es como que hizo que muchas cosas se puedan aclarar”.

En conclusión, la ex modelo fue positiva respecto de su regreso e indicó que quedaron cuestiones pendientes a tratar. “Seguramente teníamos cosas que sanar, que arreglar, que hablar, que resolver, y que evidentemente no lo habíamos podido hacer juntos”.