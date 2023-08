Camila Homs rompió el silencio y habló sobre la separación de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel: "La verdad.."

Este pasado martes, el mundo del espectáculo quedó conmovido por la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"Quiero contarles que con Rodrigo/ Tini decidimos terminar nuestra relación", comenzaron escribiendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Y continuaron: "Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho".

Ante esta situación, la palabra más buscada era la de Camila Homs, quien este miércoles rompió el silencio y contó cómo vivió la separación de su expareja con la cantante.

La modelo fue invitada a Desayuno Americano y repasó varios temas. Entre ellos, habló de su presente sentimental. La expareja de Rodrigo De Paul, se encuentra actualmente de novia con otro futbolista, José Sosa, a quien popularmente se lo conoce bajo el apodo “El Principito”. “Estoy muy enamorada y quiero todo con él”.

Luego, la futura participante del "Bailando 2023" no quiso explayarse en el tema y se limitó a hablar de su presente: “No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, lanzó.

Al tiempo que remarcó: “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, dijo intentando escapar a la pregunta. No obstante Pamela continuó y preguntó si ella sabía de alguna crisis en la pareja, a lo que Camila respondió: “No sabía, para nada”.

Asimismo la conductora quiso saber: “¿O sea que te sorprendió?”. “Sí, puede ser...”, se limitó a decir un tanto incómoda por la situación. Además los panelistas del ciclo también quisieron preguntarle a la participante del Bailando sus sensaciones sobre la noticia y fue Carlos Monti quien consultó: ¿Cuál fue tu sensación cuando viste el comunicado?”. “Nada, ¿viste cuando no te genera absolutamente nada?”. Frente a lo que el periodista retrucó: “¿Indiferencia?”. “Sí”, aseveró la modelo.

Pero desde el panel siguieron y una vez más fue Monti quién la interpeló: “¿No lo festejaste?”, pero la modelo continuó con su postura y aseguró: No, en absoluto. Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos. Voy a desear que sea feliz, que esté bien, acompañado o solo”.