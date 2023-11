Camila Homs no continuará en el certamen del Bailando 2023 y confirmaron que la decisión la tomó después de protagonizar un escandaloso momento en la pista con una de las participantes.

De acuerdo a la información de Yanina Latorre, panelista de LAM, aseguró que la modelo renunció por “no sentirse cómoda” en el programa y, pese a los intentos de la producción de retenerla, ya era tarde porque todo ya estaba hecho.

La ‘chimentera’ explicó en detalles el motivo por el cual decidió dar el portazo: “la señora Camila Homs no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’. No es un insulto, no es un maltrato".

"Camila Homs, por más que le duela, y le moleste, y no es en detrimento, no es subestimarla, todos la empezamos a mirar y a seguir cuando se separó de Rodrigo de Paul, y el empezó a salir con Tini Stoessel, y ella lo reaprovechó, porque a partir de ahí empezó a hacer historias (en Instagram)”, añadió Latorre.

Según la información trascendida, Mónica Farro reemplazará a la pareja de José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata, y que recientemente fue eliminada del Bailando.