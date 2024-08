Camila Mayan rompió el silencio y se refirió a la polémica que la envuelve por la compensación económica que le exigió a su ex, Alexis Mac Allister.

En diálogo con el equipo de LAM, la influencer dejó en claro que su sustento proviene de su trabajo en las redes sociales y no de su vínculo con el futbolista.

"Me cuido un montón con lo que digo para no generar más polémica de la que hay, trabajo un montón, hay personas que creen que las redes son una boludez pero es un trabajo", expresó Mayan de manera contundente.

En esa línea, remarcó: "solo con la exposición o ser la ex de ninguna marca me hubiera pagado nunca ni ningún canal me hubiera contratado, lo que hago día a día lo hago yo".

Asimismo, la influencer aseguró que apenas regresó de Inglaterra se puso a trabajar arduamente, aprovechando cada oportunidad que se le presentó. "Ni bien llegué de Inglaterra me puse a trabajar con todo, fui a todos los lugares que me invitaron, hablé con todas las personas que pude, hice todos los contactos yo", detalló.

Por último, Camila Mayan se defendió de quienes la critican por haber solicitado una compensación económica a Alexis Mac Allister. "Todo lo que tenía a mi alcance lo hice, era yo, era yo sin pareja, cada oportunidad que tuve la tomé, si hay algo que no hago es rascarmela", concluyó