El pasado domingo por la noche, Lizy Tagliani tuvo una violenta y polémica reacción tras perder un juego contra Cami Homs en el programa de Susana Giménez.

Totalmente desconocida y apelando a “su humor”, la conductora de La Peña de Morfi acusó a la ex de Rodrigo De Paul de “cornuda” y “gato”.

CAMI HOMS ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO CON LIZY TAGLIANI

Este jueves, la modelo reapareció y rompió el silencio en uno de los streaming de Telefe, donde reveló que “no entiendo por qué tanto revuelo. No lo entiendo. En ese momento no lo había escuchado”.

Posteriormente, Camila Homs indicó que al día siguiente "estábamos festejando con mi novio (José Sosa) que habíamos ganado... y al otro día tenía un bombardeo en el teléfono. No les explico el nivel de bombardeo. Me meto en las redes y me entero de todo”.

Lizy Tagliani destrozó a Cami Homs con polémicos comentarios y desató un escándalo: "Cinco millones..."

Sin darle vuelta al asunto, la influencer aseguró que “todos conocemos como es Lizy, tiene un humor negro, ácido. Se recontra pasó, no lo voy a avalar. Pero creo que la prensa genera más odio al público de lo que realmente fue”,

“No lo hizo para lastimarme, ni con intención de odio”, cerró Homs, quien lejos de estirar el conflicto, dio por finalizado el asunto.

Con información de Telefe y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR