Escándalo: Flor Vigna reapareció tras su separación con Luciano Castro y culpó a Sabrina Rojas

Desde el sur del país, Florencia Giannina Vigna sorprendió a propios y extraños al realizar una impactante confesión sobre su ruptura con Luciano Castro.

En este sentido y mediante el programa Socios del Espectáculo, la panelista Paula Varela contó todo aquello que la bailarina le confesó sobre la ruptura amorosa fue por responsabilidad de Sabrina Rojas.

“Ella fue muy clara. Me dijo ‘es la primera vez que estoy en una relación donde mi pareja tiene una exmujer e hijos. Pensé que podía manejarlo, pero no’”, detalló Varela.

Luego agregó: “Flor Vigna admitió llorando que siempre que intentó intervenir en la relación entre Sabrina y Luciano, para mediar o armonizar, salió lastimada. No lo está manejando de la mejor manera”.

"Según lo que me dijo ella, parece que Luciano y Sabrina no se estarían llevando de las mejores formas", agregó Varela, "pie" que aprovechó Lussich para recordar que "en la nota que le dio a LAM hace muy poquito Sabrina fue muy cruda y dijo que a Castro ya no le aguantaba ni siquiera la respiración".